В РФ закрыли две сотни сайтов по продаже нелегальных БАДов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В составе ряда добавок нашли запрещенные вещества.

В России пресекли продажу нелегальных БАДов, сразу две сотни сайтов с такой продукцией закрыли. В составе добавок, которыми там торговали, нашли запрещенные вещества. У других на упаковке не хватало сведений об изготовителе. Некоторые БАДы вовсе продавали под видом пищевых добавок.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили: покупать эти средства нужно только у официальных поставщиков и в аптеках. Кроме того, каждый такой товар должен иметь регистрационные документы.

Ранее 5-tv.ru писал, что современные лекарства на основе гормонов для похудения не способны избавить людей от деструктивных отношений с собственным телом и едой.

Фармацевтическая индустрия вместе с производителями косметики и продуктов питания фактически наживается на комплексах потребителей. Хотя инъекции и таблетки дают временное облегчение, избавляя от навязчивых мыслей о пище, они лишь маскируют психологические травмы.

Однако, несмотря на снижение цен и доступность таблетированных форм, системный кризис самовосприятия никуда не исчезает. Люди стремятся купить «правильное» худое тело, но попадают в новый круг зависимости от корпораций, которые наживаются на их комплексах и страхах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.