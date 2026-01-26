У врагов нет шансов: как работают боевые машины «Терминатор» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Техника буквально напичкана самым различны вооружением.

Неподготовленных пехотинцев командование ВСУ бросает в контратаки. Одну из таких сорвали наши военные в Запорожской области. Противник рассчитывал на быстрый прорыв. В бой направили бронетехнику и пикапы. Но с самого начала за их передвижением наблюдали российские разведчики. И в нужный момент ударили дронами.

С не меньшей эффективностью действуют экипажи машин поддержки. Огневая мощь «Терминаторов» позволяет буквально пробивать дорогу сквозь укрепления. А броня выдерживает прямой обстрел из вертолета. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в этом убедился.

На фронте их встретишь не часто. «Терминаторы», боевые машины поддержки танков, используются для узкоспециальных задач. Они прикрывают бронегруппы, которые выходят на прямой контакт с противником. Буквально напичканная самым разным вооружением, эта машина должна обеспечить такую плотность огня, чтобы противник залег и даже думать не мог о том, чтобы высунуться из окопа.

«Поддержка танков. Потому что танки, когда начинают работать, отходить, тридцаткой очень удобно прикрывать, плюс АГСы. То есть тридцаткой на 3,5-4 километра спокойно работаем. Плюс у нас есть четыре ПТУРа на случай, если какая-то тяжелая техника противника выкатится, то мы можем отрабтоать ПТУРами по ней», — рассказал командир БМПТ «Терминатор» 6-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии ГРВ «Центр» Кирилл Бортников.

Наводчик- оператор, как в компьютерной игре, выбирает оружие в зависимости от цели. Противотанковые ракеты, скорострельные пушки, пулемет, АГС — автоматический гранатомет.

«Вот оно здесь переключается на пульте, переключается на осколочную, осколочно-фугасную — левая пушка обычно, направо переключаешь — это бронебойная, вверх — это ПКТМ-пулемет, если сделать вниз и влево — это выбирается управляемая ракета»,— поделился наводчик БМПТ «Терминатор» 6-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии ГРВ «Центр» Александр Иванов.

Боекомплект «Терминатора» огромен. Несколько тысяч патронов. Четыре управляемые ракеты, почти тысяча снарядов к орудию.

Когда танкисты говорят, что во время выполнения боевых задач выкашивают лесополосы, — это не метафора. Потому что вот эти скорострельные орудия трехмилиметровые — они реально работают как гигантская бензопила, выкашивают деревья под корень.

Темп стрельбы регулируется. Можно стрелять экономно — 180 выстрелов в минуту. Но при необходимости темп можно выставить на 550 выстрелов в минуту.

«Как лазером косит все, срезает. Большие дубы скашивает только в путь», — рассказал Александр Иванов.

Экипаж этой машины воюет в составе 6-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр». В недавнем бою пришлось столкнуться даже с вражескими вертолетами.

«Загнали нас в лесополку, нужно было помочь пехоте пройти дальше. Танкам отработать. Когда мы заехали, по нам начала работать авиация. Авиацию машина выдержала, были прямые попадания, но все нормально, экипаж без контузий, танкам помогли, прикрыли, лесополку полностью скосили. Пехота даже не могла головы поднять», — рассказал Кирилл Бортников.

«Терминатор» оказался довольно крепким. Он спас и свой экипаж, и экипажи танков, которые прикрывал. За выполнение этой задачи бойцы были представлены к государственным наградам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.