Возглавлял захваченную группу темнокожий наемник.

Шестеро боевиков группы «Азов*» сдались в плен российским военнослужащим под Димитровом (украинское название — Мирноград. — Прим. ред.). Об этом сообщило агентство ТАСС.

В этом районе, по словам пленных, находились пять групп боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Четыре уничтожили российские военные, а пятая сдалась.

Азовцев возглавлял темнокожий боевик по имени Даниэль. По его воспоминаниям, оказавшись под Димитровом, они все «откатывались и откатывались» от населенного пункта, пока не оказались в окружении Вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пленного боевика ВСУ отправляли на передовую обманом. А также о том, что их руководство систематически не эвакуирует тела погибших с позиций. Они остаются в документах как пропавшие без вести. Это делается для того, чтобы избежать выплаты компенсаций в 15 миллионов гривен (примерно 26,5 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Кроме того, стало 5-tv.ru писал, что в рядах ВСУ есть колумбийские наемницы.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.