Волосы раздора: супруги развелись после 16 лет брака из-за облысения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Муж перестал звать жену на семейные ужины и встречи с друзьями из-за изменений в ее внешности.

Житель Китая подал на развод с 36-летней женой из-за того, что она начала стремительно терять волосы. Причиной таких изменений во внешности стало кожное заболевание. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Женщина рассказала, что супруг не только отказался поддержать ее в сложный период, но и начал проявлять открытое пренебрежение. Мужчина перестал приглашать спутницу на семейные ужины и вечеринки. Он мотивировал это нежеланием «терять лицо» перед знакомыми из-за ее изменившейся внешности.

Кроме того, муж отказался оплачивать медицинские счета и фактически оставил больную женщину без средств на восстановление здоровья.

«Я никогда не видела такого безжалостного человека», — поделилась женщина.

Проблемы начались два года назад, когда она внезапно поседела, и у нее выпала значительная часть волос на макушке. Врачи диагностировали у нее витилиго — хроническую патологию, вызывающую потерю пигментации кожи и волосяного покрова.

Болезнь сильно состарила женщину внешне, что стало для ее партнера весомым поводом для развода. Она призналась, что крайне подавлена таким отношением, ведь на протяжении 16 лет полностью посвящала себя заботе о семье, доме и общем ребенке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.