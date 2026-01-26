Крушение межостровного парома на Филиппинах: что известно к этому часу

На Филиппинах затонул межостровной паром с более чем 350 людьми на борту

Фото: Reuters/Eloisa Lopez

По последним данным, в результате аварии погибли 15 человек, десятки пропали без вести.

На юге Филиппинских затонул межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек. Об этом сообщили журналисты агентства Associated Press. По их информации, спасатели смогли эвакуировать как минимум 215 пострадавших, кроме того, вскоре после аварии из воды были извлечены семь тел. Позже количество погибших возросло.

Известно, что паром вышел из портового города Замбоанга и направлялся на южный остров Холо в провинции Сулу. На борту было 332 пассажира и 27 членов экипажа. По предварительной версии, к трагедии привели технические неполадки, из-за которых судно пошло ко дну. Командир береговой охраны Ромель Дуа подчеркнул, что пока точная причина инцидента не установлена.

Дуа пояснил, что по итогам поисково- спасательных работ, к которым привлечены военно-морского флота, а также флотилии рыболовецких судов, будет проведено расследование. И отметил также, что береговая охрана проверила паром перед тем, как он покинул порт Замбоанга.

Эксперты не нашли никаких признаков перегрузки. Однако журналисты утверждают, что на Филиппинском архипелаге часто происходят аварии из-за штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и несоблюдения правил безопасности.

В Сети распространяется видео с выжившими пассажирами судна — они держатся на воде благодаря плавсредствам и ожидают помощи. По последним данным источников Associated Press, спасатели эвакуировали 316 пассажиров и изъяли 15 тел. Остальные числятся пропавшими без вести — изначально их количество превышало сотню. Пока неизвестно, есть ли среди погибших или пострадавших граждане России.

