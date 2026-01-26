На первую полосу: история спасения из тонущей машины в Махачкале тронула британскую прессу

The Sun вынесло на первую полосу историю спасения из тонущей машины в Махачкале

Журналистов восхитил поступок простых парней из Дагестана, которые не позволили трагедии случиться.

Британцы восхищены героями из Дагестана. Журналисты издания Sun вынесли новость из Махачкалы на первую полосу и назвали выдающимся поступок мужчин, которые спасли мать и ребенка из тонущей машины.

Напомню, все произошло в минувшие выходные. Таксист вез пассажиров в больницу. Но на обледеневшей дороге не справился с управлением и съехал в канал. На помощь поспешили прохожие и вытащили пострадавших из салона.

«Думал, нырнуть — не нырнуть, и вижу, что машина может сюда доплыть. Пошел, залез на трубу и крикнул: ребенка, типа, вытяни! Вытянул ребенка. Еще мне помогли братья тоже», — рассказал Ассадула Магомедов.

Затем очевидцы зашли в воду и помогли выбраться на берег матери ребенка и водителю.

