Станет проще: что ждет цифровой паспорт уже 27 февраля
Цифровой паспорт можно будет предъявлять в салонах связи и частных клиниках
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Функционал электронного документа заметно расширится.
Использовать цифровой паспорт станет еще проще.
С 27 февраля специальный QR-код из приложения «Госуслуги» можно будет предъявлять для подтверждения личности в салонах связи и частных клиниках.
Сейчас электронный документ принимают в кинотеатрах, музеях, в магазинах для подтверждения совершеннолетия, а также для получения писем и посылок.
Как ранее писал 5-tv.ru, с начал 2026 года россияне могут сделать в паспорте специальную отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).
Этот номер заменяет ИНН и позволяет подтверждать личность и данные при получении госуслуг. Для этого нужно будет просто указать этот номер, что упростит и ускорит процесс оформления документов, пособий, льгот, регистрации прав на имущество и других действий.
Чтобы получить отметку, нужно обратиться в управление по миграции МВД или в МФЦ с паспортом. Эта услуга бесплатная.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.