ФСБ рассекретила документы о борьбе со спекулянтами в блокадном Ленинграде
В годы блокады Ленинграда сотрудники НКВД изъяли у преступников почти 8,5 тысячи золотых царских рублей, восемь килограммов золотых изделий, а также 840 бриллиантов.
О борьбе со спекулянтами говорится в рассекреченных архивах. ФСБ опубликовала документы в канун годовщины освобождения города от блокады.
Злоумышленники получали от жителей ценности в обмен на еду. При обысках у задержанных нашли более 300 тонн муки, мяса и других продуктов.
