Ивановым и Матвеевым не повезло: как не стать жертвой цифрового двойника

Для этого порой приходится пройти целый бюрократический квест.

Правда, искусственный интеллект помогает не только зарабатывать. Современные технологии по ошибке загнали в долги тысячи россиян. «Умная система» пока не научилась на 100 процентов различать людей с одинаковыми фамилиями, именами и датами рождения.

А чтобы исправить эти ошибки и найти своего «цифрового двойника», порой приходится пройти целый бюрократический квест.

Обозреватель «Известий» Павел Матвеев рассказывает, как не стать заложником такой ситуации.

Если вас зовут Акакий Зирнбирнштейн — вам в данном случае опасаться нечего: пойди найди вашего сразу и тезку, и однофамильца.

А вот если вы, как ваш корреспондент, Павел Матвеев — проблемка. Таких Павлов Матвеевых в России — как в Бразилии донов Педро. А ведь еще и дата рождения может совпасть.

Что, собственно, и случилось, ну хотя бы с Марией Леоненко.

«Я стояла на пункте выдачи и получила сообщение о том, что одна карта заблокирована, вторая карта заблокирована. Так вот я познакомилась с моим будущим, так сказать», — рассказывает Мария Леоненко.

Будущее всегда светлое, но в данном случае не очень. На Марию повесили долги тезки — там все сходится, как на 3-й улице Строителей. Имя, фамилия, дата рождения — а большего же бездушная машина не спрашивает. Система не распознала разницы, а человек что? Он же просто человек.

«Когда читаешь и видишь все данные про тебя, очень сильно сомневаешься в своей позиции. Ну что, а вдруг ты действительно чего-то не знаешь, а вдруг действительно мошенники взяли на тебя какой-то кредит», — добавила Мария Леоненко.

И ладно бы бедная Маша была одна такая. Елены Жучковы из Петербурга (именно Елены Жучковы, две) мучились сначала с банком, потом с полисами ОСАГО.

Мне приходит сообщение от банка о том, что мой профиль объединился с профилем моей однофамилицы и нужно подойти его разъединить.

Но тут хотя бы нормально образовалось: профили разъединили, сами объединились, познакомились хоть. Нет худа без добра.

«Я пошутила с мужем: «Ну неужели она не могла родиться днем ранее или днем позже? Почему именно в мой день?» — говорит Елена Жучкова.

И мало ли таких случаев? Житель деревни в Свердловской области Иванов Сергей Владимирович пострадал от жителя другой деревни — Иванова Сергея Владимировича. Тот Сергей Владимирович накопил долгов, о которых этот Сергей Владимирович слыхом не слыхивал. И более десятка лет бодался с приставами.

«Шестнадцатый год или семнадцатый. Звонят из Москвы. Коллекторы уже. Вы, говорит, нам должны вот такую-то сумму. Я даже не помню, ну просто так, я за себя знаю, никогда не… Конечно, обращался, мне везде отказывали. Все объясняли, что, наверное, у тебя просто как бы кредитной истории нету. Ладно, думаю, можно же прожить без этого», — рассказал Сергей Иванов.

Нет, ну прожить-то можно. Но что это за жизнь? Мало своих долгов, так еще и чужие висят. Что делать-то, если вы Иванов или Матвеев и вам не повезло?

«Необходимо воспользоваться услугой подачи заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов. В пункте „Кем вы являетесь в исполнительном производстве“ выбрать вариант „На мне числится чужой долг, я хочу его оспорить“. В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга», — отмечает замначальника отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Мария Кострова.

Тот же вопрос юристам. Можно себя обезопасить как-то от издержек цифровизации?

«Никто не может использовать наши данные без нашего согласия. Если это вдруг произошло, необходимо разобраться по горячим следам. Если банк считает, что у человека есть задолженность, он может выставить задолженность в претензионном, досудебном или судебном порядке. Свои данные надо беречь», — говорит юрист Игорь Зверев.

Никто и не спорит. Но как ни береги — по судам потом все равно ходить условному Иванову. Просто чтоб доказать, что он не верблюд.

