Выпал снег, американцы в панике: режим ЧС ввели в 21 штате

Миллионы людей остались дома из-за аномальных холодов, отменены тысячи авиарейсов, более миллиона домов без электричества.

И пока протестующие в Миннесоте жгут костры, чтобы согреться, миллионы американцев боятся выходить на улицу. Семь человек уже стали жертвами исторического снежного шторма. Пик зимней бури еще впереди, но уже сегодня непогода парализовала жизнь 20 штатов. Впервые за последние 100 лет температура воздуха в некоторых городах опустилась до аномальных минус 40 градусов.

Отменены тысячи авиарейсов, а крупнейший мегаполис страны утопает в полуметровых сугробах. Из Нью-Йорка передает специальный корреспондент «Известий» Евгения Власова.

Соединенные Штаты — страна небоскребов, хайвеев и круглогодичных газонов — засыпана снегом. Один из самых мощных зимних ударов стихии за последние годы буквально остановил жизнь в десятках штатов.

От Техаса до Атлантического побережья аномальный холод сопровождается снегопадами и местами ледяным дождем. Уже известно о семи погибших.

Шторм «Ферн» начал движение в субботу с южных и центральных штатов. В Литл-Роке, штат Арканзас, за сутки выпало 15 сантиметров снега — абсолютный рекорд. Предыдущий максимум — 10 сантиметров — держался с 1899 года. В Нью-Йорке «снежный ковер» еще толще.

В Нью-Йорке ожидается выпадение снега от 35 до 45 сантиметров — такого количества не было последние десять лет. Экстренные службы справляются, но работают на пределе, особенно в дальних районах города.

На трассах — колонны спецтехники и спасатели. Сотни бойцов Национальной гвардии из 12 штатов вытаскивают застрявших автомобилистов. Занесенные снегом дороги парализовали работу спасателей: в Оклахоме пожарные из-за вязнущей в сугробах техники не успели спасти горящий дом.

Снежный ком накрыл всю систему авиасообщения страны — более 16 тысяч рейсов отменены. Крупнейшие аэропорты временно сменили назначение и превратились в пункты временного ожидания.

«Это событие национального масштаба — погода влияет не только на рейсы в нашем штате, но и на рейсы по всей стране», — заявил комиссар службы внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций Терри О’Лири.

Более миллиона домов и предприятий остались без электричества. В одном только Техасе около 100 тысяч отключений. Штат, не привыкший к морозам, оказался среди самых уязвимых.

Президент Дональд Трамп назвал шторм «историческим» и подписал указы о введении режима чрезвычайной ситуации сначала в Вирджинии и Южной Каролине.

«Мы обеспечим безопасность всех и позаботимся о том, чтобы оба штата получили необходимую поддержку. Мы продолжим следить за ситуацией и поддерживать связь со всеми штатами, находящимися на пути этого шторма», — заявил Трамп.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует уже в 21 штате и округе Колумбия. Власти призывают жителей не покидать дома без крайней необходимости и готовиться к худшему сценарию.

«Главный совет — если можете, не выезжайте. Дороги будут скользкими, обледенелыми и заснеженными», — подчеркнула губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

На фоне призывов к спокойствию американцы массово штурмуют супермаркеты. Полки пустеют быстрее, чем приходит оттепель, в первую очередь исчезают молоко, овощи и фрукты.

В нескольких штатах из-за холода школьников перевели на дистанционное обучение, но многие люди все равно вышли на улицы. Жители играют в снежки и катаются на санках, например, на Капитолийском холме в Вашингтоне.

В Мичигане жители неожиданно открыли для себя «сибирскую экстремальную кулинарию» — еда замерзает быстрее, чем остывает, превращаясь в ледяные скульптуры.

Пик зимней бури еще впереди — он ожидается в ближайшие сутки. По прогнозам, в зоне действия «Ферна» могут оказаться до 220 миллионов человек. Для страны, не привыкшей к таким холодам, это только начало серьезного испытания.

