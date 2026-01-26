Трамп потребовал запретить создавать условия для нелегальных мигрантов

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США подчеркнул необходимость безопасных городов только для законопослушных граждан и предложил сотрудничество с ICE.

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон, запрещающий местным властям крупных городов создавать благоприятные условия для нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Американские города должны быть безопасными убежищами только для законопослушных американских граждан, а не для нелегальных иммигрантов, нарушивших законы нашей страны. Все эти требования основаны на здравом смысле и создадут наилучшие условия для того, чтобы сделать Америку снова великой», — написал Трамп.

Он обратился к демократам, в том числе к губернатору Миннесоты и мэру Миннеаполиса, с призывом к сотрудничеству с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Он попросил их помочь в задержании нелегальных мигрантов и передаче их в руки правоохранительных органов.

22 января Трамп выступил с инициативой использовать силы НАТО для охраны южной границы США от нелегальных мигрантов. Он считает, что это снизит нагрузку на пограничный патруль, освободив его для выполнения других задач. Президент отметил, что такие меры повысят безопасность страны и уменьшат число нарушений иммиграционного законодательства.

