Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае

Пострадали здания в Славянске-на-Кубани.

В Краснодарском крае три дома получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществленной Вооруженными силами Украины. Об этом информирует оперативный штаб региона.

«Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Никто не пострадал в ходе инцидента, сообщили в оперативном штабе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 25 января российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Вооруженным силам Украины, над несколькими регионами России.

