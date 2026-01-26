Провокация длиною в 30 метров: в Чехии раскритиковали украинскую акцию с флагом

Фото: www.globallookpress.com/Tomas Tkacik

Спикер чешского парламента заявил, что подобные перфомансы не способствуют развитию отношений стран.

В Праге развернули 30-метровый флаг Украины, что вызвало критику со стороны спикера чешского парламента Томио Окамуры. Об этом 25 января он сообщил в соцсети X.

«На мой взгляд, это ненужная провокация со стороны украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чехию. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — написал парламентарий.

Окамура подчеркнул, что украинцы должны проявлять уважение к культуре и символике Чехии, принимающей их граждан. Он также сообщил, что обсудил вопрос с украинскими властями, чтобы недопустить подобных провокаций в будущем.

Ранее, 12 сентября прошлого года, в Польше был зафиксирован миграционный кризис из-за массового приезда украинской молодежи в возрасте 18–22 лет. Тогда сообщалось, что в первые дни действия новых правил въехали 10,6 тыс. молодых украинцев, стремящихся избежать мобилизации.

