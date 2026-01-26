Вирус Нипах не несет угрозы для россиян при соблюдении мер предосторожности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Академик Онищенко посоветовал воздерживаться от поездок в регионы с зафиксированными случаями заболевания.

Вирус Нипах не представляет серьезной опасности для россиян, однако при поездках за границу следует проявлять осторожность. Об этом 26 января заявил академик, заместитель президента РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо. Главное – это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — подчеркнул эксперт.

Онищенко рекомендовал избегать посещения регионов, где зафиксированы случаи заболевания, регулярно мыть руки и тщательно обрабатывать продукты питания. Он отметил, что вакцины от вируса пока нет, хотя теоретически ее создание возможно.

Ранее, 24 января, сообщалось, что в Индии распространяется вирус Нипах, смертность от которого достигает 75%. Заболевание вызывает тяжелую клиническую картину, включая воспаление мозга и респираторные осложнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие рекомендации дал Роспотребнадзор после вспышки вируса Нипах в Индии.

