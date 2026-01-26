Атлантический шторм в США унес жизни семи человек

Фото: 5-tv.ru

Экстренные службы призывают жителей не выходить из дома на фоне сильнейшей непогоды.

Не менее семи человек погибли в Техасе из-за мощного атлантического шторма, сообщил 25 января мэр Остина Кирк Уотсон во время пресс-конференции. Об этом сообщает CNN.

«Смерть была связана с воздействием шторма», — отметил Уотсон, добавив, что погодные условия будут только ухудшаться.

Мэр призвал местных жителей оставаться дома и вызывать экстренные службы в случае необходимости.

По данным на 25 января, более миллиона домов в США остались без электричества из-за зимнего апокалипсиса. Наибольшее количество отключений зарегистрировано в штате Теннесси — свыше 305 тысяч домов. В Техасе свет отсутствует более чем в 84 тысячах домов.

Ранее в тот же день стало известно, что в 15 американских штатах введено чрезвычайное положение. Шторм охватил территорию США от Нью-Мексико до Мэна, принес ледяной дождь, обильные снегопады и температуру до минус 17 градусов. За сутки в отдельных регионах может выпасть не менее 23 см снега.

Непогода уже привела к отмене более двух тысяч внутренних авиарейсов только за 24 января. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) приступило к подготовке ресурсов для реагирования на последствия стихии. Из-за приближающегося снегопада жители Нью-Йорка в панике опустошили полки магазинов, пытаясь заранее подготовиться к буре.

