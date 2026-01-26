Самолеты надоели: туристы массово пересаживаются на поезда

Фото: 5-tv.ru

Люди все чаще хотят путешествовать не быстрее, а комфортнее.

Еще несколько лет назад самолет казался самым логичным и удобным способом путешествовать на большие расстояния. Сегодня ситуация меняется: туристы все чаще сознательно отказываются от авиаперелетов и выбирают поезд как основной формат путешествия. И речь идет не о нишевом увлечении, а о заметном тренде, который подтверждают цифры туроператоров.

Железнодорожные путешествия переживают настоящий бум

По данным Travel Weekly, спрос на поездки по железной дороге уверенно растет как в текущем году, так и в ближайшей перспективе. Туроператор Railbookers зафиксировал рост бронирований на 35% в 2025 году по сравнению с прошлым годом, а на 2026 год этот показатель увеличился сразу на 51%. Компания также владеет направлением Amtrak Vacations, где число бронирований на 2025 год выросло еще на 15% в годовом выражении.

На фоне такого спроса туроператоры активно расширяют линейки маршрутов, добавляют новые железнодорожные туры и комбинированные программы, делая ставку именно на поезд как ключевой элемент путешествия.

Самолеты надоели и начали утомлять

Одна из главных причин смены предпочтений — усталость туристов от авиаперелетов. Современный полет для многих ассоциируется не с комфортом, а со стрессом: многочасовые очереди в аэропортах, досмотры, задержки рейсов, пересадки, потерянный багаж и постоянные ограничения по ручной клади. Даже короткий перелет зачастую требует целого дня и серьезных нервных затрат.

Кроме того, авиация перестала быть предсказуемой. Сбои в расписании, отмены рейсов и перегруженные хабы превращают дорогу в источник раздражения еще до начала отпуска. В результате самолет все чаще воспринимается как вынужденная необходимость, а не удобное средство передвижения.

Поезд превращает дорогу в часть отдыха

Путешествие на поезде предлагает совершенно иной подход. Здесь сама дорога становится частью впечатлений, а не потерянным временем между пунктами назначения. Туристы отмечают, что железнодорожный формат позволяет сразу переключиться в отпускной режим: не нужно приезжать за несколько часов до отправления, проходить сложные процедуры контроля или переживать из-за турбулентности.

В поезде больше личного пространства, есть возможность свободно передвигаться по вагону, спокойно поесть, поработать или просто смотреть в окно. Ритм поездки замедляется, и это становится главным преимуществом для тех, кто устал от постоянной спешки.

Живописные маршруты и эффект медленного путешествия

Еще один важный фактор — визуальные впечатления. Железная дорога проходит там, где самолет бессилен показать красоту: через горные перевалы, вдоль рек и побережий, мимо небольших городов и природных ландшафтов. Именно поэтому поезд все чаще выбирают те, для кого важен сам процесс путешествия, а не только конечная точка маршрута.

Этот формат все чаще называют «медленным туризмом», когда дорога перестает быть технической деталью и становится полноценным опытом. Для многих туристов это возможность действительно увидеть страну, а не просто перелететь над ней.

Спокойствие, стабильность и ощущение контроля

Железнодорожные путешествия воспринимаются как более спокойные и предсказуемые. Задержки здесь реже приобретают хаотичный характер, а расписания в целом выглядят более стабильными. Это особенно важно для тех, кто планирует сложные маршруты или путешествует с пересадками.

В результате поезд снова становится не альтернативой самолету, а осознанным выбором. Рост бронирований, о котором пишет Travel Weekly, показывает: туристы все чаще хотят путешествовать не быстрее, а комфортнее — превращая дорогу в удовольствие, а не испытание.

