«Делайте свое дело»: Захарова в Татьянин день посоветовала студентам сосредоточиться на учебе

По словам дипломата, во время обучения не стоит нагружать себя дополнительными активностями.

Студенты должны сконцентрироваться на учебе и не пытаться браться за все сразу. Такой совет дала молодому поколению официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Всероссийской акции «День единого студенчества России» в Национальном центре «Россия».

«Пожалуйста, делайте свое дело, учитесь. Это очень важно <…> Не надо в студенческие годы браться за все сразу <…> Студенческие годы уникальны тем, что вам государство <…> дает уникальную возможность сконцентрироваться на учебе», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, стремление одновременно учиться, работать, заниматься творчеством и волонтерством может привести к перегрузке и трудностям в освоении отдельных дисциплин. Сначала необходимо справиться с основными задачами по учебе, а только потом расширять сферу своей активности.

Дипломат подчеркнула, что в жизни часто приходится совмещать образование с работой или семейными обязанностями, тогда как студенчество — это короткое время, когда особое внимание уделяется учебе.

Студентам не стоит поддаваться давлению со стороны окружающих, которые пытаются обесценить усилия или внушить неуверенность. Захарова добавила, что трудности носят временный характер и не должны мешать личному развитию.

«Всегда знайте, что у вас ваш путь, вы обязательно докажете все себе и тому человеку, который вот так на вас пытается повлиять <…> Не обращайте внимания на дураков, не расстраивайтесь, идите вперед, учитесь, аккумулируйте эту энергию, она вам пригодится для реализации», — подытожила дипломат.

