Рябков подтвердил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Американский лидер получил его в Анкоридже.

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже получил приглашение посетить Россию. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — заявил дипломат в беседе с агентством.

Таким образом, Рябков прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который по итогам встречи на Аляске предложил американскому лидеру провести следующую встречу в Москве.

При этом Рябков отметил, что, несмотря на озвученную инициативу, дальнейшего развития она не получила. По словам замглавы МИД РФ, позиция российской стороны по вопросам организации контактов на высшем уровне остается неизменной. Рябков назвал приоритетом сначала определить содержательную повестку возможных переговоров и только после этого договариваться о месте их проведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская делегация на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты с США в ходе саммита в Анкоридже.

