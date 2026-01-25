«Больше не пара»: Киба объявила о расставании с Лепсом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам девушки, теперь каждый должен идти своей дорогой.

Народный артист России Григорий Лепс и 19-летняя блогер Аврора Киба расстались. Об этом уже бывшая невеста певца сообщила в социальных сетях.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути», — написала девушка.

По ее словам, их отношения закончились на «ноте благодарности и взаимоуважения». Они остаются близкими людьми друг для друга, однако теперь каждый должен идти своей дорогой.

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году, когда певец представил свою юную спутницу публике на премии «МУЗ-ТВ». Сразу после этого Лепс сделал Авроре предложение руки и сердца, а сама Киба называла его самым умным и интересным мужчиной, которого встречала.

Их отношения вызвали широкий общественный резонанс: часть СМИ и общественности считала роман пиар-ходом или выгодным для обеих сторон партнерством, другие отмечали взаимную поддержку и симпатию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.