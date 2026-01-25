«Сделала все возможное»: как Виктория Бекхэм чувствует себя после обвинений сына

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Певица до последнего старалась избежать семейной ссоры.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм чувствует себя преданной после обвинений сына Бруклина в чрезмерном контроле и попытке испортить его отношения с избранницей Николой Пельтц. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на инсайдера из окружения Виктории.

«Виктория чувствует себя преданной, потому что она сделала все возможное, чтобы Бруклин и его жена Никола чувствовали себя желанными гостями (в доме Бекхэмов — Прим. ред.), и любила Николу как родную дочь», — рассказал источник.

Виктория до последнего старалась избежать семейной ссоры, не раздувая скандал, однако теперь чувствует, что это обернулось против нее.

Конфликт в семье Бекхэм

Конфликт в семье Бекхэм произошел после того, как сын футболиста Дэвида Бэкхема и Виктории Бекхэм, Бруклин, обвинил родителей в том, что они с детства контролировали каждый его шаг. Кроме того, по словам молодого человека, Дэвид и Виктория на протяжении многих лет на публику выкладывали в социальные сети семейные фото, дабы показать всему миру идеальную картинку, которой как таковой у них не было.

Обстановка накалилась, когда родители попытались «купить» сына, чтобы тот бросил свою невесту Николу Пельтц. А дальше настоящий цирк со стороны Бэкхэм-старшей — на свадьбе она сорвала танец молодоженов.

На удивление, на выходки своего старшего сына Дэвид отреагировал спокойно, намекнув лишь на то, что его ребенок просто ошибся. Однако после свадьбы Бруклин все же перестал общаться с родственниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория и Дэвид Бекхэм усомнились в подлинности поста их сына Бруклина.

