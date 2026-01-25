Рябков: Россия не меняла позицию по похищению Мадуро

Рябков: Россия не меняла позицию по ситуации с похищением Мадуро

Фото: Reuters/HANDOUT

Захват венесуэльского лидера, по словам заместителя главы МИД РФ, был осуществлен с грубым нарушением многих положений международного права.

Россия придерживается прежней позиции в отношении действий США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и настаивает на его освобождении. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, захват венесуэльского лидера был осуществлен с грубым нарушением многих положений международного права.

«Я понимаю, что у администрации США подход ко всему этому иной. Но наш подход от этого не меняется. И мы с первых часов после того, как пришла новость о захвате президента Венесуэлы, поставили во весь рост вопрос о его освобождении», — пояснил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что недопустимо, когда глава суверенного государства, обладающий полным юридическим иммунитетом в соответствии с международным правом, подвергается таким произвольным и противоправным действиям со стороны другого государства.

«Необходимо настаивать на освобождении президента Венесуэлы», — заявил Рябков в разговоре с агентством.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе погибли 100 человек, среди которых мирные жители и военные.

Чету Мадуро доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

