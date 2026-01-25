«Нет лекарства»: эпидемиолог Гинцбург объяснил опасность вируса Нипах из Индии

Фото: © РИА Новости/Магда Хибелли

Какими серьезными осложнениями он грозит?

Вирус Нипах из Индии считается особо опасной инфекцией, и в настоящее время от него не существует лекарств. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека», — пояснил Гинцбург.

По словам эпидемиолога, если у человека слабый иммунитет, то Нипах грозит серьезными осложнениями, такими как сепсис, двустороннее воспаление легких и менингит, что может привести к летальному исходу.

Гинцбург также подчеркнул, что между Россией и Индией действует активное авиасообщение, и существует реальная опасность проникновения вируса на российскую территорию. При этом эпидемиолог уточнил, что за вирусом пока не числится крупных вспышек.

Однако периодически в Индии и Юго-Восточной Азии происходят всплески Нипаха. В связи с этим Гинцбург заявил, что в России необходимо создать резерв прототипов вакцин против таких возбудителей инфекционных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию с распространением вируса Нипах в Индии и для купирования рисков разработал диагностическую тест-систему. В ведомстве отметили, что вирус Нипах передается человеку от животных — например, свиней или летучих мышей.

