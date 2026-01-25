Фото: ВКонтакте/ВИА"ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ!" Official

Он выступал в составе коллектива с 1998 по 2008 год.

Бывший гитарист музыкальной группы «Любэ» Юрий Рыманов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Лейся песня», в составе которого также выступал артист.

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться <…> Спасибо тебе за то, что был с нами!» — говорится в публикации ВИА в социальной сети «ВКонтакте».

Участники «Лейся, песня» подчеркнули, что Рыманов привнес в коллектив особую творческую атмосферу, а его профессиональный уровень всегда называли ориентиром, к которому стремились другие артисты.

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово Нижегородской области. Музыкальную карьеру он начал в возрасте 21 года.

В 1977 году, в составе ансамбля «Шестеро молодых», Юрий выступал вместе с музыкантом и актером Владимиром Высоцким. С 1998-го по декабрь 2008 года был гитаристом группы «Любэ».

