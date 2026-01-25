«Лучший голос земли»: Уиткофф похвалил переводчика Путина

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Спецпосланник президента США без проблем может распознать голос Алексея Садыкова.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время переговоров в Кремле назвал переводчика президента РФ Владимира Путина Алексея Садыкова легендой. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, опубликовав кадры встречи.

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь! Это лучший голос на всей земле!» — похвалил Садыкова Уиткофф.

В четверг, 22 января, в Кремле прошла встреча Владимира Путина со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также специальный представитель главы государства по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Они представляли позицию Москвы и курировали профильные направления диалога. Переговоры продолжались более трех с половиной часов.

Известно, что это уже седьмая встреча Путина и Уиткоффа. Предыдущая состоялась в Кремле в начале декабря. Тогда участники переговоров сосредоточились на обсуждении американских предложений по мирному урегулированию ситуации на Украине.

