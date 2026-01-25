«Оказался в нужном месте»: махачкалинец о спасении матери и ребенка из тонущего такси

Спасший мать с ребенком из тонущего авто в Дагестане: любой поступил бы так же

Мужчина ехал домой с мамой мимо канала, когда увидел плывущую машину с людьми.

Махачкалинец Асадулла Магомедов, вытянувший женщину с ребенком из тонущего такси, рассказал 5-tv.ru о том, как проходила спасательная операция.

«Думал нырнуть — не нырнуть<…> Залез на трубу, крикнул ей (матери в автомобиле — Прим. ред.) вытянуть ребенка. Вытянул ребенка, мне помогли братья», — рассказал спаситель.

Затем дальше по течению он с соратниками снова занял позицию над каналом — они обмотали друг друга импровизированными тросами и готовились вытащить из салона плывущего авто и женщину. Удерживая друг друга за руки и сделав нечто вроде живой «лестницы», как выразился махачкалинец, мужчины спасли пассажирку.

Герой держится в кадре скромно. По его словам, любой поступил бы так, оказавшись на его месте — он просто «оказался где надо в нужный момент». Так вышло, что его авто находилось ближе всех к водоему в момент трагедии.

Ранее в Махачкале такси, внутри которого находились мать и ребенок, упало в водный канал. Прохожим чудом удалось спасти пострадавших, 5-tv.ru публиковал кадры падения автомобиля в воду.

