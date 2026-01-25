Американская конгрессвумен заявила, что любит Кирилла Дмитриева

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о теплых чувствах к спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллу Дмитриеву и выразила готовность встретиться с ним в любой момент. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому», — сказала Луна, отвечая на вопрос о сроках их следующей встречи.

Она добавила, что пригласит Дмитриева на саммит в США, который пройдет в марте.

Ранее президент США Дональд Трамп публично поддержал Анну Паулину Луну на предстоящих промежуточных выборах в нижнюю палату американского парламента. Он назвал ее патриотом и активным защитником интересов жителей 13-го избирательного округа Флориды.

В пятницу, 23 января, в Москве прошли российско-американские переговоры по урегулированию украинского кризиса, в которых принял участие Кирилл Дмитриев. До этого он встречался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и после встречи отметил, что переговоры прошли в деловом и продуктивном ключе.

