Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь

На портале есть анкеты более чем 1,2 тысячи животных из 13 городских приютов.

Москвичка Татьяна Воронина начала новый год с доброго дела: в ночь на 1 января она оставила заявку в сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru, чтобы познакомиться с двумя взрослыми котами из приюта. Уже 16 января Боря и Мэни обрели новый дом. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Татьяна призналась, что идея взять питомца из приюта у нее была давно.

«Новый год, все радуются. Но радуются на самом деле не все: у подопечных приютов хоть и есть корм и домики, но каждое домашнее животное все-таки хочет жить в семье», — рассказала москвичка.

Она изначально ехала за другим котом, но из-за медицинских показаний не смогла забрать его.

Выбор женщины пал на взрослых животных, шансы которых найти семью обычно ниже, чем у котят. Барт, ставший Борей, жил в приюте с 2019 года и сразу пошел к Татьяне на руки. Мэн, теперь Мэни, провел в приюте около двух лет и сохранил доверие к людям.

Татьяна отметила, что благодарность питомцев для нее не главное. Главное — тепло и безопасность, которые она может им дать. Она посоветовала не бояться брать животных из приютов.

«Они спокойные, отзывчивые и мечтают о своем хозяине. Животное не обязано быть удобным. Требовать от питомца, чтобы он стал таким, каким его хочет видеть человек, несправедливо», — отметила женщина.

Своих новых друзей она нашла через сервис «Моспитомец» на mos.ru. Он позволяет выбрать животное по возрасту, окрасу, размеру и другим параметрам, а волонтеры помогают пользователям даже в праздники.

Сервис объединяет базы более 1,2 тысячи социализированных животных из 13 московских приютов. Здесь можно подобрать питомца с помощью фильтров или теста, записаться на встречу в приюте и получить рекомендации по адаптации. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новый дом.

Как ранее писал 5-tv.ru, свыше ста животных из московских приютов обрели новый дом за праздники.

