Трамп 45 минут отчитывал премьера Дании из-за Гренландии

У президента США давно были планы на остров?

Президент США Дональд Трамп год назад, в январе 2025-го, на протяжении 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за Гренландии. Об этом говорится в статье газеты New York Times (NYT).

По словам источника издания, 7 января прошлого года, еще до инаугурации, Трамп публично высказался о возможности использовать военную силу в отношении острова. На следующий день после этого заявления у него состоялся эмоциональный телефонный разговор с Фредериксен. Беседа двух политиков продлилась 45 минут. Все это время президент США отчитывал датского политика, уточняется в материале.

Сама Фредериксен комментировать эту историю и раскрывать детали разговора с Трампом наотрез отказалась. Однако подчеркнула, что американский лидер, как и она, «умеет говорить очень четко».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон назвал Гренландию ключевой стратегической территорией для США. Также американское ведомство заявило о решимости защищать национальные интересы страны в Западном полушарии.

