Владелец пекарни «Машенька» рассказал о варенье из подарка от Путина

Кроме варенья, предприниматель отметил также шоколад из презента от главы государства.

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что его семья теперь употребляет варенье только той марки, что прислал им президент России Владимир Путин.

Предприниматель поделился, какие подарки он получил от главы государства в ответ на корзину с выпечкой.

«Это винный набор, шоколад замечательный и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это», — рассказал Максимов РИА Новости.

Он уточнил, что президент прислал семье «Вологодское» варенье — такое же, с которым Путин ранее пробовал пирожки из пекарни «Машенька».

Как писал 5-tv.ru, Денис Максимов обратился к президенту с вопросом о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве во время прямой линии с главой государства 19 декабря. Бизнесмен пояснил, что уже восемь лет работает на патентной системе налогообложения, однако, как и другие предприниматели, должен будет платить НДС с нового года. По его словам, это может привести к росту издержек малого бизнеса. Максимов в качестве альтернативы предложил увеличить стоимость патента.

Президент в ответ заверил, что малый бизнес не должен пострадать из-за нововведений, и пообещал обсудить этот вопрос с правительством. Путин также пожелал успехов пекарне и в шутку попросил прислать ему «что-нибудь вкусное».

Предприниматель направил президенту выпечку собственного производства. Президент направил Максимову ответный подарок — икону Георгия Победоносца в серебряном окладе, вино, варенье, шоколад и другие сладости.

