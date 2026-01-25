Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/Richard B. Levine; 5-tv.ru

В Соединенных Штатах температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

В магазинах Нью-Йорка начали заканчиваться продукты. Это произошло на фоне истерии, которая развернулась в ожидании зимнего шторма. Американцы буквально за сутки смели с полок все: воду, хлеб, мясо, фрукты.

Корреспондент 5-tv.ru заснял обстановку в нью-йоркском супермаркете с пустыми прилавками. В комментариях под подобными снимками надвигающуюся непогоду местные уже успели окрестить «катастрофической». В ближайшие дни на территории США температура воздуха может опуститься до минус 17 градусов.

Тем временем энергетические службы страны в 19 северных и западных штатах переведены в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. Кроме того, в Америке по-прежнему остается сложной ситуация на дорогах — снегоуборочные машины не справляются с объемными осадками.

