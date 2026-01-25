Российские банки с сентября перейдут на единый QR-код для всех переводов

ТАСС: российские банки с 1 сентября перейдут на единый QR-код для всех переводов

Нововведение позволит потребителям самостоятельно выбирать удобный способ оплаты.

Российские банки с 1 сентября будут обязаны перейти на использование единого универсального QR-кода при проведении денежных переводов. Об этом говорится в письме первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина в ответ на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — указано в письме.

В Центробанке пояснили, что нововведение призвано улучшить клиентский опыт и даст возможность потребителям самостоятельно выбирать удобный способ оплаты. Кроме того, в регуляторе отметили, что мера позволит выравнить расходы бизнеса при транзакциях.

Согласно принятому закону, с сентября на кассах предприятий в сфере торговли и услуг клиентам будет доступен только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. В настоящее время наряду с ним используются и отдельные QR-коды различных банков.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ЦБ собрались ввести возможность вносить наличные через систему быстрых платежей в любом банкомате. Такая мера призвана снизить нагрузку на отделения банков.

