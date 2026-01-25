«Сегодня ты, а завтра тебя»: почему второй сезон «Детей перемен» стал жестоким

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Диалог о том, кто прав, а кто виноват, создатели криминальной драмы оставили на размышление зрителям.

Настроение второго сезона сериала «Дети перемен» существенно отличается от первого, как минимум, своей жестокостью и переменами в героях. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова на премьере криминальной драмы.

«Настроение меняется в сторону жесткости, жестокости, я бы сказал. Потому что отношения между сыном Петром и матерью становятся абсолютно антагонистическими. И если первый сезон был какой-то попыткой соединить семью, наладить отношения, то здесь сегодня ты, а завтра тебя», — отметил Тарамаев.

Львова добавила, что второй сезон получился более экстремальный, поскольку все события разворачиваются на фоне семейной войны, а в конце зрителей ждет трагичный финал.

Тарамаев также отметил и перемены в героях, когда Флора и Петр становятся другими — более грубыми и жесткими. При этом накал страстей и ненависти только усиливается. Кто прав, а кто виноват — этот диалог режиссеры оставили на размышление зрителям.

«Наша задача была задать вопрос, сделать персонаж объемным. А вот этот диалог мы оставляем зрителю. Чем мы могли сильнее создать вот этот характер, тем больше будет столкновений у зрителей», — пояснил Сергей Тарамаев.

«Мы вообще не любим однозначности, показывать что-то пальцем и говорить это так и так, выводить какие-то формулы, поэтому мы все это оставляем (зрителю. — Прим. ред.)», — добавила Львова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актеру Константину Плотникову во втором сезоне сериала «Дети перемен» больше всего понравилась любовная линия его героя с Викторией Исаковой и езда на мотоцикле, которой ему пришлось научиться буквально за несколько месяцев.

