Мать погибшего пловца Свечникова прибыла в Москву после опознания тела

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семья готовится к похоронам, планируются дополнительные экспертизы в России.

Мать погибшего российского пловца Николая Свечникова вернулась в Москву после опознания тела спортсмена. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам женщины, точная дата похорон пока не известна, но подготовка к ним начнется в ближайшее время. В России также планируют провести дополнительные экспертизы для подтверждения личности.

Ранее стало известно, что самолет с телом Свечникова прибыл в аэропорт Внуково. Семья спортсмена забрала тело 22 января после того, как родители пловца опознали его. Родственница Алена Караман рассказала, что все процедуры опознания завершены.

Тело Николая Свечникова было обнаружено 20 января в проливе Босфор. Генеральное консульство РФ в Стамбуле запросило ДНК-экспертизу для подтверждения личности. 22 января телеканал CNN Turk сообщил, что анализ подтвердил принадлежность тела пловцу.

Россиянин пропал 24 августа прошлого года во время заплыва через пролив Босфор в Стамбуле. Он не доплыл до финиша: отплыл примерно 500–600 метров и исчез из виду, что вызвало масштабные поиски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.