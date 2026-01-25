Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер и сам с легкостью может заплакать, причем не только в кадре.

Тема о норме мужских слез набирает обороты. Вслед за актером Сергеем Буруновым, который назвал проявление чувств со стороны сильного пола естественным, такое же мнение высказал и его коллега по цеху — актер Сергей Гилев, сыгравший в криминальной драме «Дети перемен». Об этом он поделился в беседе с 5-tv.ru на премьере второго сезона сериала.

В недавних интервью Бурунов довольно резко высказался о женщинах, которые не понимают мужских слез. Он назвал их недалекими. Кроме того, актер недоумевал, для чего тогда нужен любимый человек, если рядом с ним нельзя побыть немного слабым.

Гилев же не стал высказываться столь эмоционально. По его словам, вне зависимости от времени, даже если это и 1990-е, мужчины всегда могли поплакать.

«Всегда можно было плакать. Просто раньше им (мужчинам. — Прим. ред.) зачем-то запрещали», — поделился актер.

Сам он тоже может пустить слезу, причем легко и не только в кадре.

«Слабость и слабость, какая разница. В чем проблема слабости?» — удивился актер.

Также Гилев не считает, что деньги могут как-то разрушить отношения между родителями и детьми. Он уверен, что важно с самого детства обо всем договариваться с ребенком и хорошо его воспитывать.

Актер добавил, что хрупкую снаружи, но сильную внутри Флору (главная героиня сериала «Дети перемен», которую сыграла Виктория Исакова. — Прим. ред.) не стоит винить в упущенном воспитании сыновей. Ведь дело не столько в ней, сколько в обстоятельствах.

«Флора, конечно, очень плохо воспитала детей. Но мы не будем ее за это винить, сколько можно винить мать? Надо отстать от матерей, все хорошо. Будем винить отцов, которые ушли и не воспитывали, и так далее», — подытожил Сергей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актер Константин Плотников два месяца учился ездить на мотоцикле для роли в сериале «Дети перемен».

