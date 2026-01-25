«Золотое наследие»: в какой форме российские спортсмены поедут на Олимпиаду

Фото, видео: Пресс-служба Bosco; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Игры в Италии стартуют уже через две недели.

Ровно через две недели по другую от Куршевеля сторону Альпийских хребтов, в Италии, начнется зимняя Олимпиада и следом соревнования паралимпийцев. И там тоже будут внимательно следить за поведением россиян.

Реабилитация спортсменов набирает обороты, и если на Олимпиаде наши атлеты еще будут в нейтральном статусе, то в марте на Паралимпиаде уже, так сказать, при полном параде, с гимном, флагом и символикой. Это стало результатом многомесячной юридической борьбы в судах.

Право участвовать под флагом открыто пока в индивидуальных дисциплинах Паралимпиады — лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. В командных видах, таких как керлинг или следж-хоккей, проблемы с допуском остаются. Но и это огромный шаг к полноправному возвращению. На фабрике в Калужской области спешно отшивают новую форму.

«Смотрим, как отшивается новая коллекция, которая называется „Золотое наследие“. Россия на соревнования всегда ездит только за золотом. Мы видим, что в мотивах угадывается национальная форма России на Олимпийских играх. Ванкувер, Сочи, Москва-80. Такая вот коллаборация», — сказал министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Символично, что поставщиком формы вновь станет компания Bosco, которая одевала нашу сборную на протяжении восьми Олимпиад до всех этих скандалов. Так что заказ на первую после возвращения форму особенный для обеих сторон соглашения. Тем более, что принято решение не только Олимпийскую сборную, но и все российские команды по всем видам спорта одеть в единую коллекцию «Золотого наследия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.