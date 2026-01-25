Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Маргарита Костив; 5-tv.ru

Основатель оскандалившейся сети Rendez-Vous оказался ценителем не только французских курортов, но и недвижимости и активов. При этом сотрудники компании массово жаловались на недоплату вознаграждений.

Тема развития микроэлектроники в России сложная и неблагодарная. На этой неделе снова всплыло имя Анатолия Чубайса, человека, который 12 лет направлял фактически развитие микроэлектроники в стране в рамках госкорпорации «Роснано». И вот сейчас корпорация выставила ему и еще ряду топ-менеджеров новый иск на 11 с лишним миллиардов убытков от их деятельности.

Отмечу, что Чубайс реанимировал микроэлектронику, когда у России была и политическая воля, и значительные ресурсы на это. 2008–2020 годы — тучные годы с ценой на нефть выше 100 долларов за баррель.

«Денег было много, просто вот совсем много», — если цитировать самого управленца.

Но его нанореволюция свелась к освоению чужих технологий и бюджетов, одна история с пластиковыми британскими планшетами, которые хотели ввести для школ, чего стоят. У Чубайса была своя логика — Россия не обязана иметь все, достаточно встроиться в глобальные цепочки. Разработали тут, собрали там, не хватило — докупили у третьих. И условно в нулевые это выглядело даже логично — с Западом дружба, нефть дорогая. Зачем напрягаться? Но это и отличает хорошего политика от ловкого экономиста — умение думать на перспективу.

И вот уже в гораздо более сложных условиях, по сравнению с нулевыми, нам необходимо заново подходить к этому тяжелому снаряду под названием «микроэлектроника». Эпоха Чубайса ушла, но его философия «заработай здесь — потрать там» жива, что и показал скандал с компанией Rendez-Vous, которая закатила пышную вечеринку в Куршевеле. Да-да, том самом подзабытом курорте из гламурного прошлого. То, что это неуместно во время СВО, я думаю, объяснять не надо.

Это как «голая вечеринка Ивлеевой», только тут сверкали не голым задом, а показной роскошью. Благодаря скандалу выяснились любопытные подробности — например, что владелец магазина, зарабатывая в России, годами вкладывал деньги в недвижимость во Франции. А спустя четыре дня после начала СВО оставил бизнес и уехал. Расследование корреспондента «Известий» Маргариты Костив.

Звездное рандеву во французских Альпах. Долететь частным джетом, поселиться в люксе, ужинать устрицами, запивая просекко. Все за счет фирмы, четыре дня — 50 миллионов рублей.

Российский бутик Rendez-Vous отмечает 25-летие с шиком. Не дома. В недружественной Франции, на самом дорогом курорте мира — десант отечественных селебрити. Они рады что празднуют не в России.

Для гламурной тусовки — красная ковровая дорожка. Блогер Оксана Самойлова, бизнесвумен Ксения Шипилова, модник Анатоль Вовк, актриса Базыкина, модель Перминова, блогеры Нечаева, Собчак, Мадонна Мур.

В Женеву бизнес джетом дальше таким же вертолетом. Вот сайт фирмы Mont Blanc Helicoptère Courchevel. В одну сторону более трех тысяч евро. Примерно 300 тысяч рублей.

И что удивительно, на праздник никто из них не надел вещи Rendez-Vous, все в тяжелом люксе. Луки, которые стоят как годовая зарплата их рядового покупателя.

Катаются на лыжах, едят дорогие закуски, поют и пляшут под песни Патрисии Каас. Она развлекает холеную публику за гонорар в 150 тысяч евро. Наша съемочная группа побывала на месте, где еще недавно кутили отечественные селебрити.

Один из ресторанов, где проходила вечеринка, расположен у склона, как говорится с корабля на бал. Мы зашли в ресторан и ознакомились с меню. Дорогое мясо, изысканные вина. Средний чек с человека — почти сто тысяч рублей. Цена аренды астрономическая. Стоимость полного закрытия составляет 24 тысячи евро — это только за аренду, в которую входят персонал, локация и шале.

А это уже фешенебельный отель «Ля Страто», где жили гости вечеринки. Рандеву в Куршавеле обернулось тяжелым похмельем. В социальных сетях этот праздник тщеславия уже сравнили с «голой вечеринкой» Ивлеевой.

«Это, безусловно, можно считать пиром во время чумы, потому что мы видим, как пока наши ребята сражаются в зоне СВО, люди, которые непонятно, что сделали для страны, развлекаются в глубоком тылу», — осудил юрист, общественный деятель Илья Ремесло.

Организатор — 26-летняя Алина Миева, она же Шаймиева. Новоиспеченный бренд-директор компании, уроженка Днепропетровска, в Москву переехала пару лет назад. На Украине вроде как работала моделью. Однако в сети всплыли куда более откровенные кадры, размещенные на платформах для вебкам-моделей. Героиня этих съемок уж очень похожа на Шаймиеву. Вот такой вот карьерный лифт.

За кадром этой скандальной вечеринки — 20 визитов Роспотребнадзора, только за прошлый год и больше трехсот исков. При этом заработала компания больше 700 миллионов рублей. Основатель бренда — Симон Бахчинян. Вот он в Куршевеле угощает звезд деликатесами.

В распоряжении «Известий» документ о разделе имущества между Симоном Бахчиняном и его бывшей женой Оксаной Гамазиной. Делили почти десять миллионов евро, акции нескольких французских компаний и главное — недвижимость, сразу восемь объектов, в том числе коммерческих и больше 20 земельных участков, разумеется во Франции. Квартира в Париже в элитном округе на улице Фабер. Цена почти пять миллионов евро. Семь объектов в Куршевеле. При этом основанное им Rendez-Vous в конце февраля 2022 года он переписал на родственницу — Мариам Бахчинян.

«Здесь выходит на передний план такая личная заинтересованность и со стороны это может выглядеть как подготовка запасного аэродрома туда, деньги зарабатывать здесь, в России, налоги плачу здесь, но тот самый излишек личных средств, которых я здесь зарабатываю, я не буду вкладывать в локальную инфраструктуру, в поддержку российской экономики», — объяснила эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова.

Пока элита компании наслаждалась французскими Альпами, работники жаловались журналистам на низкие зарплаты.

Бывшая сотрудница Rendez-Vous из Сургута судилась с компанией. Говорит, ей не доплачивали давно и систематически.

«У нас там были специальные рабочие планшеты, на которых мы видели каждый день, сколько мы заработали, сколько за месяц будет. И здесь уже шли расхождения. Сумма начислена одна, выплачивают тебе другую», — поделилась бывшая сотрудница магазина Лариса.

Компания несколько дней игнорировала запросы журналистов. И лишь к концу недели отреагировала на скандал и возмущения сотрудников. Но так, что лучше бы не делали.

«Одной из задач было выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами, с которыми бренд работает и планирует работать дальше», — цитата директора по внешним и внутренним коммуникациям компании Rendez-Vous Константина Тютрина.

Но вряд ли репутацию, просроченную в Куршевеле, можно реанимировать извинительными постами в социальных сетях. Не исключено, что вслед за брендом звездные гости вечеринки наденут извинительные свитера, фирма их уже услужливо выставила на продажу, всего семь тысяч рублей.

