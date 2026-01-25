Любовь, мотоцикл и познание героя: Плотников о съемках в сериале «Дети перемен»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Два месяца актер учился езде на стальном гиганте.

Актеру Константину Плотникову, известному по сериалам «Государь» и «Король и шут», во втором сезоне криминальной драмы «Дети перемен» больше всего понравилась любовная линия его героя с Викторией Исаковой и катание на мотоцикле, которому ему пришлось быстро учиться. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере сериала.

«Он (герой Плотникова. — Прим. ред.) крутой парень на мотоцикле, который может решать проблемы. И у него есть определенная страсть к приключениям и самоуничтожению тоже. Я думаю, встретились два таких сильных персонажа. А что будет дальше — посмотрим», — рассказал актер.

Перед стартом съемок Плотникову пришлось быстро учиться ездить на мотоцикле. Все оказалось не так-то просто. В начале актер обучался на спортивном мотоцикле, но потом он пересел на стального гиганта.

«Я учился пару месяцев, у меня были замечательные совершенно учителя в этом смысле. Мне достался непростой мотоцикл, который весил порядка четырехсот килограммов, чоппер большой», — улыбаясь, рассказал один из ключевых героев сериала.

Как отметил Плотников, в сериале завоевать непокорную и сильную женщину герою помогла его готовность всегда прийти на помощь, внешнее спокойствие и внутренняя сила. Не обошлось и без харизмы. Густая челка, длинные волосы, черная кожанка и блестящий мотоцикл — в такого парня грех не влюбиться.

«Он (герой Плотникова. — Прим. ред.) в жизни всегда ультраспокоен, а я внешне всегда наоборот. При том, что у меня внутри есть то, что у него снаружи — страсть к одиночеству, отрешенность и какое-то спокойствие. У меня это глубоко спрятано внутри, и я это из себя доставал. Мне это, в целом, полезно», — поделился Константин.

Второй сезон сериала криминальной драмы «Дети перемен» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой выйдет на онлайн-платформы 29 января 2026 года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на премьере второго сезона сериала «Дети перемен» звезды вышли на красную дорожку. Антураж в кинотеатре «Художественный» полностью совпадал с эпохой 1990-х.

