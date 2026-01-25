«Совет мира» и армянский разлом: Пашинян балансирует между Москвой, Западом и внутренним взрывом

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Давос показал трещины: зачем Пашиняну «Совет мира», если Армения теряет союзников и ссорится с собственной церковью.

Сейчас, когда снежная пыль Давоса улеглась, можно не спеша проанализировать — а что собственно там реально произошло? Кто вошел в тот самый «Совет мира»?

Например, глава Косово, это частично признанная республика, США и ряд стран НАТО, не все признали. Россия, Китай, Сербия, само собой, не признают. Не признана и в ООН в целом. Но Трамп пригласил главу Косово, возможно, чтобы разбавить чисто мужскую компанию. Вьосу Османи-Садриу в красном платье легче других найти на групповых фото с церемонии.

Идем дальше. Сам Трамп занимает центральное место, между лидерами Армении и Азербайджана. И тут у меня вопрос: подчеркивается, что «Совет мира» должен распространять передовые практики примирения в самых конфликтных регионах планеты, начиная с Газы и далее везде, но чему может научить Армения? Ее опыт примирения — это опыт капитуляции.

Ереван в ходе двух коротких столкновений в 2020 и 2023 годах потерял исторически значимый Нагорный Карабах, что был занят в начале 90-х. Более 100 тысяч армянских беженцев покинули регион, мирный договор до сих пор не подписан. Это передовые мировые практики?

Потеря Карабаха спровоцировала глубокий политический кризис. Общество разделено: часть винит Пашиняна в капитуляции, требуя реванша, другие его поддерживают в надежде, что хоть такой ценой, но наступит реальный мир. Пашинян, проигравший все и вся, усиленно ищет виновных и, естественно, находит. Он обвиняет Москву в бездействии, хотя Россия никогда не признавала Карабах частью Армении.

Ситуацией воспользовались западные политики, прежде всего французы, которые пытаются активизировать закавказский фронт против России.

«Сближение с Евросоюзом не проходит бесследно. Могу это упомянуть, потому что именно Евросоюз постоянно твердит о „гибридных угрозах“, которые генерирует Российская Федерация. Дают деньги на такую работу. Недавно Армении был предоставлен транш в 15 миллионов евро. Не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять наших армянских друзей отрабатывать каждый цент из этого 15-миллионного транша», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Брюссель манит Армению морковкой в виде потенциального вступления в Евросоюз. Москва не раз предупреждала, что такое сближение рано или поздно приведет к выходу из союза Евразийского.

Но Пашиняна это не смущает, он пока продолжает пользоваться льготами ЕАЭС, одновременно шаг за шагом отдаляясь в сторону ЕС. Вопрос: до какой степени ему удастся так балансировать на двух стульях? Похожая эквилибристика у Киева в свое время не получилась, правда, там ситуация была немного другая, там страну разрывала оппозиция, сейчас тянет на Запад действующая власть.

Впрочем, возможно, это ненадолго. Седьмого июня в Армении парламентские выборы, после которых Пашинян может лишиться своего поста. А пока он делает все, чтобы этого не допустить.

Опасаясь в открытую идти против Москвы, Пашинян свою агрессию и раздражение распространяет на оппозицию внутри страны. И его главным врагом стала Армянская апостольская церковь. Католикос Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку, а самым яростным критиком его правительства стал архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян.

Тавуш — это область на границе с Азербайджаном и Грузией, оттуда началась делимитация армяно-азербайджанской границы, то есть сдача территорий. Пашинян решил не церемониться. Галстанян и ряд других архиепископов в СИЗО, против католикоса идет государственная компания по дискредитации. Так что ближайший собор Апостольской церкви впервые за 70 лет пройдет за пределами Армении — в Австрии.

Кроме притеснения собственно церковнослужителей, арестам подверглись и наиболее заметные фигуры из числа верующих, например, Самвела Карапетяна — бизнесмена, известного в России, и владельца Tashir Group.

«Вообще, вся ситуация, которая разворачивается с делом Самвела Карапетяна, вызывает огромное беспокойство и озабоченность, потому что по всем параметрам, особенно последние события, что сначала его перевели на домашний арест, а потом отменили это решение, говорит о том, что это дело политическое», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

Не менее резонансна история мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Его арестовали в октябре 2025 года по двум причинам: во-первых, он представляет силу оппозиционную Пашиняну, а во-вторых, не скрывая выступал за более тесную интеграцию Армении и России, по примеру союзного государства с Белоруссией. Вот за эту невинную фразу против него возбуждено второе уголовное дело.

И снова удар по России. Гюмри — это наши ворота в Закавказье, там располагается наша военная база. Еще с советских времен это заслон турецкому вторжению в Армению. Но похоже, главного «турецкого агента» наши военные просмотрели.

«Считаю, что ситуация с нашим товарищем Гукасяном — это симптом, симптом глубокого кризиса в отношениях с нынешним руководством Армении, которое забыло о давних связях наших стран. Я убежден, наше отношение к официальному Еревану должно быть жестко пересмотрено. Мы не можем закрывать глаза на преследования наших друзей и союзников», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Леонид Калашников.

Мне кажется, в спокойное время Ереван не предпринял бы и десятой доли тех недружественных действий, что мы видим сейчас.

