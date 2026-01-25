Америка минус Европа. Плюс Россия? Как Москва и Вашингтон могут изменить мир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Вторая рабочая неделя января прошла под знаком возобновления переговоров по Украине. География поражает — консультации проходят в американской Флориде, швейцарском Давосе, заснеженной Москве и солнечном Абу-Даби.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов на два дня предоставила площадку, с которой не было никаких утечек в СМИ, все, что есть, — немного протокольных кадров и скупой комментарий: переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США прошли, цитата, «позитивно и конструктивно». Уже анонсировано, что на следующей неделе возможны новые встречи.

Изменился состав тех, кто за столом. Почти нет политиков, в основном военные и силовики. Разве что американцев стало больше, помимо уже штатных переговорщиков, спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, в делегации замечены министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. А также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, который представлял только что созданную структуру «Совет мира». Но о нем чуть позже.

Нашу делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Он отвечает за военную разведку и лучше других осведомлен о том, какие ресурсы у противника остались и где проходит линия боевого соприкосновения на данный момент, в деталях.

Стороны не скрывают, что по Украине остался один большой нерешенный вопрос — территориальный. Судя по всему, его и пытаются согласовать, в том числе при посредничестве американских генералов.

За новогодне-рождественскую паузу в переговорах кое-что поменялось: на Украине начались серьезные перебои со светом и водой, даже в Киеве. Упрямиться в таких условиях команде Зеленского все сложнее.

Кроме того, украинский вопрос оказался на пути масштабного проекта США — «Совет мира». По задумке Трампа, эта организация может стать главным примирителем на планете.

Пилотным «конфликтом» для «Совета» станет сектор Газа, который американцы планируют превратить из руин в город-сад. Однако амбиции заставляют браться уже за следующее дело — за Украину.

«Совету мира» пока катастрофически не хватает международного веса.

Да, в организацию вошли союзники США с Ближнего Востока, отдельные региональные державы вроде Индонезии, Вьетнама и Турции, но нет глобальных игроков. Трамп разослал приглашения всюду, но в Европе, Британии и Франции уже отвергли идею, в Азии, Индии и Китае выжидательно молчат. Приглашение в «Совет мира» получила и Москва. С ходу мы идею не отвергли, изучаем, и выходит, что именно от позиции России сейчас зависит, какое будущее ждет, пожалуй, главный проект жизни Дональда Трампа.

Ситуация, которую еще год назад и представить себе было нельзя. Ведь как было — Америка плюс Европа минус Россия. А сейчас? Америка минус Европа. Плюс Россия? О новом политическом уравнении и прогнозах на исход переговоров по Украине рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Первые кадры из Абу-Даби все без звука, содержание переговоров пока держат в тайне. Вот их участники: в небольшом зале президент Арабских Эмиратов. С одной стороны от него начальник главного управления российского Генштаба Игорь Костюков, рядом зять Трампа Кушнер, с другой руководитель СНБО Рустем Умеров, помощник Зеленского Кирилл Буданов, а между ними Стивен Уиткофф.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Отмечаем также и вклад действующей администрации США в поиски решения по урегулированию украинского кризиса», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Еще на прошлой неделе казалось: переговоры на паузе. С начала этой события развиваются с фантастической скоростью: 20 января — Уиткофф, Кушнер и Дмитриев проводят переговоры в Давосе. 21 января — там же спецпосланник Трампа встречается с Зеленским. 22 января — в Москве с Владимиром Путиным в Кремле. 23 января — Арабские Эмираты, уже трехсторонний формат.

«В таком формате никто не встречался уже больше трех лет. А мы встречаемся и спасем много жизней», — выразил президент США Дональд Трамп.

Самая долгая и обстоятельная встреча в Москве. Из-за снегопада в Цюрихе рейс американской делегации задерживают. И стартует она только ближе к полуночи.

В итоге переговоры в Кремле длятся четыре часа и заканчиваются уже практически под утро. О многом говорит насыщенность и интенсивность самих этих встреч. Всего за 11 месяцев спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в России был уже седьмой раз.

Уиткофф после встречи заявляет о серьезном прогрессе в переговорах. Но помощник российского президента дает понять: территориальные вопросы еще до конца не согласованы.

«Без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — высказался помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

В Швейцарии, кажется, об Украине собирались говорить без Украины. Были какие-то завтраки, ролики, где сгенерированные искусственным интеллектом дроны атакуют Давос, мало кого впечатлило. Зеленского никто не ждал, но он прилетел. Потому что Трамп пожелал сказать ему пару слов. Буквально. Встреча заняла менее часа.

Зеленский летел с каким-то планом то ли «процветания», то ли «гарантий», не получил ничего. И уже тем более 800 миллиардов долларов поддержки, которые Киев обещал привезти из Давоса. Кажется, его время истекло.

Он вообще вел себя как человек с биполярным расстройством: просил денег у Штатов, а через несколько минут обещал отправить солдат в Гренландию защищать от США. То и вовсе твердил: Украина стоит на страже всего западного мира, забывая: без Америки ВСУ бы не продержались и месяца.

Впрочем, пожаловаться Зеленский успел и на европейцев, у которых «нет единства», и персонально оскорбить Виктора Орбана, сказав, что тот заслуживает подзатыльника.

«Не важно, что говорит Зеленский. Мы, во-первых, не намерены финансировать Киев. А во-вторых, в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за вступление Украины в ЕС», — отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европейских лидеров за переговорный стол уже не зовут, не самые надежные партнеры.

«Готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера в полной мере проявляется в подходах администрации Трампа к украинскому урегулированию. Единственная западная страна, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин этого конфликта», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Чуть больше года назад такое и представить себе было невозможно — тогда США вместе с ЕС вели против нашей страны гибридную войну, теперь Трамп приглашает Путина как одного из главных партнеров войти в «Совет мира».

«Потому что мы хотим видеть страны, где люди обладают влиянием, где у людей есть власть, тогда у нас никогда не возникнет проблем. Это величайший совет, когда-либо созданный», — сделал заявление президент США Дональд Трамп.

В качестве вклада в «Совет мира» Москва предлагает использовать замороженные российские активы — и это выглядит как настоящая издевка над европейцами, что теперь все равно вынуждены будут выпустить наши деньги из своих цепких рук.

«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру „Совет мира“. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Вашингтон и Москва могут договориться. Для Америки Украина — явный неликвид, от которого нужно как можно скорее избавиться, у России нет никаких интересов в Гренландии.

«Это нас не касается совершенно того, что с Гренландией происходит, но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску», — упомянул президент РФ Владимир Путин.

С кем США сами предпочитают вести переговоры, хорошо показала последняя неделя. В то время как Россию наряду с другими мировыми державами зовут вступить в «Совет мира», приглашение Канаде, например, отзывают. Что в гренландском, что в украинском вопросе в Вашингтоне прекрасно понимают, кто субъектен, а кто и не очень.

