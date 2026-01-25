Тарасова назвала дискриминацией недопуск россиян к открытию Олимпиады-2026

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Заслуженный тренер считает решение МОК несправедливым и настаивает на его обжаловании.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 24 января заявила, что недопуск российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, к церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане является проявлением дискриминации. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По ее словам, если российские спортсмены официально допущены к участию в соревнованиях, то у организаторов нет оснований ограничивать их присутствие на церемонии открытия Игр.

«Отсутствие российских спортсменов на открытии Игр можно назвать дискриминацией. Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии?» — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что подобное решение необходимо оспаривать в установленном порядке, поскольку оно противоречит принципам равного отношения к спортсменам.

Ранее в этот же день Международный олимпийский комитет сообщил, что российские атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. В МОК уточнили, что спортсмены из России смогут выступать на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, без национальной символики и флага.

Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года запланирована на 6 февраля и пройдет в Милане. Решение МОК стало частью действующих ограничений в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях.

