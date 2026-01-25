Вспышку смертельно опасного вируса Нипах зафиксировали в Индии: что известно

Фото: www.globallookpress.com/Mubashir Hassan

Лекарства или вакцины пока не существует.

В Индии зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах, от которого на данный момент не существует лекарства или вакцины. Об этом сообщает The Daily Mail.

Что известно о вспышке

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

По данным издания, вирус был выявлен в штате Западная Бенгалия недалеко от Калькутты — третьего по численности населения города Индии. Всего подтверждено пять случаев заражения. Власти региона организовали срочное эпидемиологическое расследование, включая отслеживание контактов и введение карантинных мер.

Сообщается, что за последнее время были выявлены три новых случая. Среди заболевших — врач, медсестра и сотрудник медицинского персонала. Двое медиков ранее уже получали положительный результат теста и работали в частной многопрофильной больнице «Нараяна» в городе Барасате, расположенном примерно в 20 километрах к северу от Калькутты. Медсестра находится в критическом состоянии.

Какие меры принимают власти

Фото: EPA/ТАСС

Индийские органы здравоохранения проверили около 180 человек, которые контактировали с зараженными. По меньшей мере 20 из них были помещены на карантин как лица из группы высокого риска. Власти заявляют, что предпринимают все возможные шаги для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Чем опасен вирус Нипах

Фото: www.globallookpress.com/Shaukat Ahmed

Вирус Нипах передается от инфицированных летучих мышей или свиней, а также от человека к человеку. Плодовые летучие мыши, широко распространенные в городах и сельской местности Индии, считаются естественными переносчиками инфекции. Заражение возможно и через фрукты, загрязненные выделениями животных.

У человека вирус может протекать бессимптомно либо вызывать острые респираторные заболевания. Среди симптомов — лихорадка, головная и мышечная боль, рвота и боль в горле. В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга, которое может привести к коме в течение двух суток.

Эпидемический риск

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Нипах как приоритетный патоген, обладающий эпидемическим потенциалом. Заболевание считается высокорисковым из-за высокой смертности и отсутствия специфического лечения, подчеркивается в материале.

