«До сих пор меня воспитывает»: Ника Здорик об отношениях с мамой

Актриса отметила свой сильный характер и рассказала, чего ей не хватает.

Мама — это не просто человек, который подарил жизнь. Именно она может передать мудрость и показать своим примером, как нужно воспитывать детей и относиться к жизни. О своих отношениях с матерью рассказала корреспонденту 5-tv.ru актриса Ника Здорик на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».

«Она до сих пор меня воспитывает, просто делает это по-другому — показывает своим примером, как, может быть, нужно обращаться к своим детям. Я многому у нее уже учусь, как и у женщины, и у мамы, и у подруги в том числе. Мама для меня все, у меня замечательные с ней отношения», — с теплотой поделилась главная героиня сериала «Ландыши».

По словам актрисы, ее мама невероятно мудрая и в то же время мягкая женщина, которая воспитывает пятерых детей. Ника отметила, что ей не хватает этих качеств, поскольку сама больше с характером, как говорится.

Здорик рассказала, что, по ее мнению, представляет женская мудрость. Слова верные и, наверняка, они откликнуться в душе у каждой девушки и матери.

«Вовремя промолчать. В терпении, тем более когда ты воспитываешь пять детей. Это постоянный поиск компромиссов, смыслов, каких-то решений. Это постоянное взросление. Мама говорит, что самые ее большие учителя — это ее дети», — поделилась молодая актриса.

