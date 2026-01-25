«У зрителей тяжелая реакция»: Ника Здорик о втором сезоне «Ландышей»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Для актрисы проект стал по-настоящему судьбоносным.

Второй сезон сериала «Ландыши» вызвал совершенно другие эмоции у зрителей. Актриса, исполнившая главную роль, Ника Здорик, назвала их реакцию тяжелой. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».

«Обратная связь в этот раз очень тяжелая. Много слез, много боли, но это актуальная тема, и, как я везде говорю, мы снимаем для людей», — сказала она.

Здорик отметила, что в столице менее ощущается происходящее в стране. Другое дело — маленькие города, где люди больше ощущают эту боль, глубоко проживают ее, могут подойти и обнять.

«В основном пишут. На спектакль ко мне многие приезжает из разных городов, благодарят, подходят, письма пишут, присылают в театр. Я люблю это. Мои дорогие зрители знают», — рассказала актриса, отвечая на вопрос журналиста, как зрители с ней связываются.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, первый сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» стал для актрисы Ники Здорик судьбоносным. Она даже не была готова к такому триумфу.

