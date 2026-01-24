ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с использованием HIMARS

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате атаки были зафиксированы повреждения объектов энергетики и жилых построек.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 января нанесли самый массированный обстрел Белгорода, предположительно с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заявил, что, по предварительным данным, в результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

«По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, HIMARS. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации властей, в ходе атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На места происшествий оперативно направили экстренные службы, а также дежурные ремонтные бригады для оценки последствий и устранения повреждений.

Кроме того, из-за обстрела загорелась хозяйственная постройка. Возгорание ликвидируют силы МЧС. Еще один пожар произошел в одном из дворов Белгорода после падения обломков боеприпасов.

В селе Таврово, расположенном в Белгородском районе, обломками были повреждены кровли двух частных домов. Масштаб разрушений уточняется, проводится подомовой обход.

Ранее в этот же день в городе Шебекино Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Также в ходе происшествия повреждения получили два автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.