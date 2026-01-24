Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

Фото: AP/ТАСС

РФ приложила максимум усилий по схеме урегулирования конфликта.

Российская делегация на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты с США в ходе саммита в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с агентством ТАСС.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов <…> была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США», — заявил Рябков.

При этом дипломат не стал раскрывать ход переговорного процесса, отметив, что это непродуктивно и безответственно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 23 января состоялся первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. В Белом доме назвали эту встречу успешной. Второй день переговоров завершился 24 января. Он прошел в рабочем режиме без прессы.

Вторая встреча в ОАЭ длилась более трех часов. Ключевой темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. МИД ОАЭ заявил, что страна продолжит поддерживать усилия по решению этого кризиса.

Украинские чиновники оценили переговоры как «конструктивные». Как сообщила журналист Axios Барака, следующая встреча трех стран в Абу-Даби может состояться на следующей неделе.

