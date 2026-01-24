Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фото: AP/ТАСС

Дроны были ликвидированы в период с 08:00 до 20:00 мск.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов, с 08:00 до 20:00, были сбиты девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом 24 января проинформировали в Министерство обороны РФ.

Кроме того, в Минобороны ранее сообщали о масштабной ночной атаке беспилотников с 23 на 24 января. За этот период системы противовоздушной обороны ликвидировали 75 БПЛА над различными регионами страны.

Наибольшее число дронов — 46 единиц — было уничтожено над Ростовской областью, еще 22 — над Белгородской. Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. По одному БПЛА было нейтрализовано в воздушном пространстве Воронежской и Брянской областей.

С начала специальной военной операции, о старте которой в конце февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин, российские регионы на регулярной основе сталкиваются с ударами со стороны украинских формирований. Атакам подвергаются прежде всего приграничные территории страны.

Для нанесения ударов Вооруженные силы Украины используют как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные системы. Целями становятся мирные населенные пункты.

