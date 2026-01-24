«Выросло доверие к товарам»: как проект «Сделано в Москве» поддерживает бизнес студентов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Среди участников есть также и преподаватели.

Управлять брендом и одновременно получать второе высшее образование или обучать в вузе студентов — столичные предприниматели успешно справляются с этими задачами. Помогает им в этом проект «Сделано в Москве». В преддверии Дня российского студенчества они рассказали mos.ru, как наука и учеба вдохновляют на создание бизнеса, почему участие в проекте помогает завоевать доверие покупателей и увеличить продажи.

Натуральные свечи и постельное белье

Студентка третьего курса Анна Лашкевич получает второе высшее образование по специальности «клиническая психология» в Московском институте технологий и управления. Анне 48 лет, несколько лет назад она увлеклась изготовлением свечей и основала бренд «Цветочный сад». Анна делает свечи из натуральных материалов: пчелиного, соевого и пальмового воска. Она начала бизнес, вдохновляясь своим загородным садом: добавляла в первые образцы свечей лепестки гортензий и роз. Также в ассортименте ее бренда — подсвечники и гипсовые игрушки.

«Благодаря этому у меня появились новые точки продаж в павильонах проекта, это, в частности, “Фабрика подарков” на Болотной площади, “Мандарин” на Арбате, а также в фирменном магазине в кластере “Ломоносов” на Раменском бульваре. По продажам “Мандарин” пока в лидерах — туда уже требовались допоставки. Кроме того, для меня было важно участие в Московской неделе интерьера и дизайна. Я добавила знак “Сделано в Москве” на свои товары и увидела, что у людей выросло доверие к ним. Для небольшого бренда, как мой, это знак качества и надежности в глазах покупателя», — рассказывает Анна Лашкевич.

Проект «Сделано в Москве», по ее словам, предоставляет предпринимателям возможность участвовать в выставках и работать в арт-павильонах, которые позволяют привлечь новую аудиторию — людей, которые целенаправленно ищут товары местного производства и вещи с интересной историей. Анна считает, что такая поддержка дает и прямые продажи, и повышает интерес к брендам.

Благодаря участию в проекте «Сделано в Москве» и в сезонном городском проекте «Зима в Москве» продажи «Цветочного сада» в декабре 2025 года выросли на 97 процентов, отмечает основательница бренда.

Полина Котова также получает образование в сфере психологии. Ей 43, и она студентка первого курса магистратуры, изучает психологию кризисных и чрезвычайных ситуаций в Российском государственном социальном университете. Интенсивная учеба не мешает вести бизнес: ее ателье Polianna Home шьет одежду для сна и постельное белье.

До того, как открыть свое дело, Полина Котова работала в отделе кредитования недвижимости в банке. Поступить в университет и открыть свое швейное производство она решила после рождения второго ребенка. По ее словам, миссия бренда — создавать тепло и уют, комфортную среду в доме. Большую часть изделий Полина Котова шьет на заказ для дизайнеров и декораторов.

«С проектом “Сделано в Москве” я познакомилась на Московской неделе интерьера и дизайна. Благодаря ему мы приняли участие в Московской неделе моды, участвовали в спецпроекте “Сделано в Москве” на известном маркетплейсе — тогда количество заказов выросло на 20 процентов», — подчеркивает Полина Котова.

Необычные толстовки и игрушки ручной работы

Психологией, но уже космической, занимается другая участница проекта «Сделано в Москве» — Анна Юсупова. О тонкостях и нюансах этой области она рассказывает студентам магистратуры в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Анне 43 года, она кандидат психологических наук и изучением проблем человека в космосе занимается уже 25 лет.

Бизнес Анны Юсуповой отчасти вырос из научных интересов. Ее бренд Square wombat («Квадратный вомбат») выпускает толстовки, футболки и броши с художественной вышивкой, например в виде органов человека — мозга и сердца. Также есть одежда и аксессуары с дизайном на космическую тематику, городецкой росписью или каллиграфическими надписями.

О проекте «Сделано в Москве» Анна узнала на одном из маркетов в 2023 году. По ее словам, проект помог ей выйти в офлайн-пространство: она понимала, что открытие собственных магазинов увеличит цены на товары, а хотелось сохранить и высокое качество изделий, и доступные цены на них.

«Проект “Сделано в Москве” помогает сделать продукцию более видимой, узнаваемой. Ко мне приходят новые люди, я вижу стабильный рост продаж — примерно на 30 процентов ежегодно, а когда заканчиваются сезонные проекты и павильоны закрываются, я все равно наблюдаю рост онлайн-продаж», — говорит Анна Юсупова.

Продукция размещена в арт-павильонах «Фабрика подарков» на Болотной площади, «Самовар» на Арбате и «Коньки» возле ЦУМа.

Преподаватель Елизавета Михалева учит студентов специальности «управление проектами» на факультете бизнеса «Капитаны» в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. Елизавете 30 лет. Она владеет брендом детских вещей и игрушек ручной работы «Домашний лис». Он ориентирован на родителей, которые ценят безопасность, натуральность, тепло и семейные ритуалы.

Два года назад Елизавета Михалева узнала о проекте «Сделано в Москве». По ее словам, он подарил ей веру в свои силы и помог расширить ассортимент товаров, увеличить продажи и объемы производства.

«У нас три основных источника продаж: “Сделано в Москве”, наш сайт и один шоурум с товарами для новорожденных. Выручка за год стала больше на 20 процентов. За первую половину декабря прошлого года она уже увеличилась почти на 200 процентов», — рассказывает Елизавета Михалева.

Продукция мастерской представлена в арт-павильонах «Фабрика подарков» на Болотной площади, «Воздушный шар» на Трубной площади и «Красный шар» на Рождественке.