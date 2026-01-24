Арктический баланс: в США заявили об отсутствии угроз Гренландии со стороны РФ и Китая

Фото: Reuters/Rodrigo Freitas

Американские чиновники не зафиксировали за последний год серьезной активности двух стран в регионе.

Россия и Китай в настоящее время не рассматриваются как фактор риска для интересов Соединенных Штатов в Гренландии и близлежащих регионах. Об этом 24 января сообщила газета The New York Times, ссылаясь на выводы экспертов, а также на мнения действующих и бывших представителей американских властей.

В публикации отмечается, что, несмотря на глобальное соперничество Москвы и Пекина с Вашингтоном, в арктическом направлении, включая Гренландию, угрозы для США с их стороны не усматривается.

Эту точку зрения разделяет и сенатор Марк Уорнер. В беседе с изданием он заявил, что на текущий момент американская сторона не фиксирует признаков военной опасности для Гренландии, исходящей от России или Китая.

Ранее The New York Times писала, что предварительные договоренности по рамочному соглашению по Гренландии, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, потенциально могут привести к введению ограничений в отношении российских и китайских проектов в регионе.

Президент России Владимир Путин, выступая 21 января на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, подчеркнул, что происходящее вокруг Гренландии не затрагивает интересы России. Вместе с тем он напомнил, что у страны уже есть исторический опыт урегулирования подобных вопросов, приведя в пример сделку по продаже Аляски.

