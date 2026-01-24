В Херсонской области вся бригада скорой помощи погибла после удара ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Губернатор сообщил о гибели медиков в результате атаки беспилотника.

В Херсонской области погибла вся бригада скорой медицинской помощи, чья машина попала под удар беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, медицинский автомобиль был атакован в ходе боевых действий на территории региона. Все находившиеся в салоне медики, включая водителя и фельдшеров, получили смертельные ранения. Сальдо назвал произошедшее «военным преступлением» и отметил, что речь идет о трагедии, затронувшей профессионалов, прибывших на оказание помощи пострадавшим.

Ситуация в регионе остается напряжённой: подобные атаки на гражданские объекты, включая медиков и транспорт скорой помощи, вызывают растущую обеспокоенность как среди местных жителей, так и в международных организациях. Власти Херсонской области продолжают фиксировать последствия ударов, а число пострадавших находится под уточнением.

Ранее 5-tv.ru писал о других случаях гибели мирных жителей и сотрудников служб помощи на территории зоны боевых действий, где ранения получили медики и спасатели, работавшие в опасных условиях.

