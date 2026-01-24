Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто из двоих артистов мог бы сыграть в кино модель?

Актеры Слава Копейкин и Никита Кологривый совершенно не похожи, поскольку у первого красивое лицо, а второго — народное. Такое мнение выразил актер Сергей Романович в беседе с 5-tv.ru на премьере второго сезона криминальной драмы «Дни перемен», которая проходила в столичном кинотеатре «Художественный».

«Я не вижу в них сходства. Они абсолютно, мне кажется, два разных типажа и по харизме, и по органике <…> Никитос, он как будто бы более, скажем так, у него такое народное лицо, а Слава, у него все равно есть вот эта красота <…> Кологривый не сыграет модель, вот, но Слава может сыграть модель», — пояснил Романович.

По словам артиста, у Копейкина более острые черты лица, поэтому он более «фешн» в отличие от Кологривого, который выглядит как «русский пацан».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Слава Копейкин рассказал о воспитании детей. Актер отметил, что родителям важно регулярно разговаривать с детьми, интересоваться их мыслями, переживаниями и проблемами, а также быть рядом не формально, а по-настоящему. Именно ощущение сопричастности и поддержки, по его мнению, дает ребенку чувство безопасности и уверенности в себе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.